2019-04-05T16:13:57+03:00
Происшествия

Трое мужчин в Тверской области занимались незаконной охотой

Они убили лося, причинив ущерб на 240 тысяч рублей
Виктория ФОМИНА
Поделиться:
Использовали они незарегистрированное гладкоствольное охотничье оружиеИспользовали они незарегистрированное гладкоствольное охотничье оружиеФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В Тверской области прокуратура Кесовогорского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу по факту незаконной охоты. Трое мужчин ночью 20 декабря 2018 года недалеко от деревни Лбовские Хутора застрели лося. Использовали они незарегистрированное гладкоствольное охотничье оружие. После охоты мужчины разрубили тушу, погрузили в машину и с места преступления скрылись.

Своими действиями они причинили ущерб на сумму 240 тысяч рублей.

В областной прокуратуре сообщили, что огнестрельное оружие, часть мяса животного, автомобиль были изъяты. Ущерб обвиняемые возместили в полном объеме на стадии расследования уголовного дела.

Дело было направлено в Кесовогорский районный суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Более 70 коллективов выступили на гала-представлении фестиваля детского творчества в Твери
Более 2500 семей Тверской области получают поддержку в связи с рождением первенца
Мужчина остановил двигающуюся без водителя машину с детьми в Тверской области
В Твери уничтожили более 3,5 килограммов санкционного сыра
Очередной "Контроль трезвости" стартует на дорогах Тверской области
В апреле и мае в Твери запланировано шесть массовых субботников
Мужчина получил пожизненное лишение свободы за убийство и изнасилование школьницы в Тверской области
20-летний парень-рецидивист угнал у отца машину в Тверской области
Весна пришла: голый мужчина убегал от полицейской машины в Твери
Налог на землю под гаражами и автокооперативами в Твери снижать не будут
Легковушка столкнулась с маршруткой в Твери
Управляющую компанию из Твери оштрафовали за задержку расчёта с ресурсоснабжающими организациями
Вокально-танцевальная студия «Золотая маниста» отметит свой юбилей двумя концертами в Твери
Мошенники выдавали себя за полицейских и обманывали пенсионеров из Тверской области
В Тверской области чиновница заключила договор на перевозку сотрудников со своей родственницей
Жители Твери смогут обменяться интересными кадрами на "Фотосушке"
Дороги в Твери должны отремонтировать до октября
Сильнейшие спортсмены Твери соберутся на чемпионате города по плаванию
Сточные воды без очистки сбрасывались в озеро Тверской области
Пьяный водитель без прав спровоцировал аварию в Тверской области
В Тверской области по-прежнему дорожают овощи