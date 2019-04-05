Трое мужчин в Тверской области занимались незаконной охотой

СЕГОДНЯ 16:13 2019-04-05T16:13:57+03:00

Они убили лося, причинив ущерб на 240 тысяч рублей

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В Тверской области прокуратура Кесовогорского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу по факту незаконной охоты. Трое мужчин ночью 20 декабря 2018 года недалеко от деревни Лбовские Хутора застрели лося. Использовали они незарегистрированное гладкоствольное охотничье оружие. После охоты мужчины разрубили тушу, погрузили в машину и с места преступления скрылись.

Своими действиями они причинили ущерб на сумму 240 тысяч рублей.

В областной прокуратуре сообщили, что огнестрельное оружие, часть мяса животного, автомобиль были изъяты. Ущерб обвиняемые возместили в полном объеме на стадии расследования уголовного дела.

Дело было направлено в Кесовогорский районный суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU