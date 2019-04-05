Весна пришла: голый мужчина убегал от полицейской машины в Твери

СЕГОДНЯ 13:46 2019-04-05T13:46:00+03:00

Мужчина бегал по проезжей части Скриншот из видео. Автор: vk.com/“Подслушано у водителей. Тверь”/Игорь Александрович

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В микрорайоне Южный Твери вечером в четверг, 4 апреля, местные жители сняли на видео необычный инцидент. На улице Можайского по проезжей части бегал абсолютно голый мужчина.

Поймать хулигана пытались полицейские на автомобиле с включенными мигалками.

- А что на улице уже настолько потеплело?, - отшучиваются в соцсети.

Ролик был опубликован в сообществе “Подслушано у водителей. Тверь”. Участники группы рассказали, что видели этого мужчину ранее, причем сначала в одежде, а потом в одних трусах.

Разбираться с хулиганом будут полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU