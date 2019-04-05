2019-04-05T13:46:00+03:00
Общество

Весна пришла: голый мужчина убегал от полицейской машины в Твери

Инцидент произошел в микрорайоне Южный
Виктория ФОМИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Мужчина бегал по проезжей части Скриншот из видео. Автор: vk.com/“Подслушано у водителей. Тверь”/Игорь АлександровичМужчина бегал по проезжей части Скриншот из видео. Автор: vk.com/“Подслушано у водителей. Тверь”/Игорь Александрович
Изменить размер текста:

В микрорайоне Южный Твери вечером в четверг, 4 апреля, местные жители сняли на видео необычный инцидент. На улице Можайского по проезжей части бегал абсолютно голый мужчина.

Поймать хулигана пытались полицейские на автомобиле с включенными мигалками.

- А что на улице уже настолько потеплело?, - отшучиваются в соцсети.

Ролик был опубликован в сообществе “Подслушано у водителей. Тверь”. Участники группы рассказали, что видели этого мужчину ранее, причем сначала в одежде, а потом в одних трусах.

Разбираться с хулиганом будут полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Более 70 коллективов выступили на гала-представлении фестиваля детского творчества в Твери
Более 2500 семей Тверской области получают поддержку в связи с рождением первенца
Мужчина остановил двигающуюся без водителя машину с детьми в Тверской области
В Твери уничтожили более 3,5 килограммов санкционного сыра
Трое мужчин в Тверской области занимались незаконной охотой
Очередной "Контроль трезвости" стартует на дорогах Тверской области
В апреле и мае в Твери запланировано шесть массовых субботников
Мужчина получил пожизненное лишение свободы за убийство и изнасилование школьницы в Тверской области
20-летний парень-рецидивист угнал у отца машину в Тверской области
Налог на землю под гаражами и автокооперативами в Твери снижать не будут
Легковушка столкнулась с маршруткой в Твери
Управляющую компанию из Твери оштрафовали за задержку расчёта с ресурсоснабжающими организациями
Вокально-танцевальная студия «Золотая маниста» отметит свой юбилей двумя концертами в Твери
Мошенники выдавали себя за полицейских и обманывали пенсионеров из Тверской области
В Тверской области чиновница заключила договор на перевозку сотрудников со своей родственницей
Жители Твери смогут обменяться интересными кадрами на "Фотосушке"
Дороги в Твери должны отремонтировать до октября
Сильнейшие спортсмены Твери соберутся на чемпионате города по плаванию
Сточные воды без очистки сбрасывались в озеро Тверской области
Пьяный водитель без прав спровоцировал аварию в Тверской области
В Тверской области по-прежнему дорожают овощи