Весна пришла: голый мужчина убегал от полицейской машины в Твери
Инцидент произошел в микрорайоне Южный
Мужчина бегал по проезжей части Скриншот из видео. Автор: vk.com/“Подслушано у водителей. Тверь”/Игорь Александрович
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В микрорайоне Южный Твери вечером в четверг, 4 апреля, местные жители сняли на видео необычный инцидент. На улице Можайского по проезжей части бегал абсолютно голый мужчина.
Поймать хулигана пытались полицейские на автомобиле с включенными мигалками.
- А что на улице уже настолько потеплело?, - отшучиваются в соцсети.
Ролик был опубликован в сообществе “Подслушано у водителей. Тверь”. Участники группы рассказали, что видели этого мужчину ранее, причем сначала в одежде, а потом в одних трусах.
Разбираться с хулиганом будут полицейские.
ИСТОЧНИК KP.RU