Управляющую компанию из Твери оштрафовали за задержку расчёта с ресурсоснабжающими организациями
В Твери управляющая компания своевременно не заплатила поставщику за предоставленные коммунальные услуги. Законность использования денег жильцов проверяла прокуратура Московского района.
Установлено, что АО «АтомЭнергоСбыт» в лице ОП «ТверьАтомЭнергоСбыт» (гарантирующий поставщик) заключил с «УК ГКС» договор энергоснабжения, в соответствии с условиями которого поставщик обязан оказывать услуги по передаче электроэнергии на общедомовые нужды многоквартирных домов.
Но в период с апреля по октябрь 2018 года за потребленную электроэнергию поставщику не заплатили. При этом жители исправно платили по счетам управляющей компании.
Аналогичные нарушения в работе управляющей организации были допущены и при осуществлении расчётов с «Тверь Водоканал» за холодную воду.
В областной прокуратуре сообщили, что в отношении руководителя управляющей компании возбуждено два дела об административном правонарушении. Его оштрафовали на общую сумму 50 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU