Управляющую компанию из Твери оштрафовали за задержку расчёта с ресурсоснабжающими организациями

СЕГОДНЯ 12:24 2019-04-05T12:24:50+03:00

В отношении руководителя управляющей компании возбуждено два дела об административном правонарушении Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Жители исправно платили по счетам, но до поставщиков эти деньги не доходили

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В Твери управляющая компания своевременно не заплатила поставщику за предоставленные коммунальные услуги. Законность использования денег жильцов проверяла прокуратура Московского района.

Установлено, что АО «АтомЭнергоСбыт» в лице ОП «ТверьАтомЭнергоСбыт» (гарантирующий поставщик) заключил с «УК ГКС» договор энергоснабжения, в соответствии с условиями которого поставщик обязан оказывать услуги по передаче электроэнергии на общедомовые нужды многоквартирных домов.

Но в период с апреля по октябрь 2018 года за потребленную электроэнергию поставщику не заплатили. При этом жители исправно платили по счетам управляющей компании.

Аналогичные нарушения в работе управляющей организации были допущены и при осуществлении расчётов с «Тверь Водоканал» за холодную воду.

В областной прокуратуре сообщили, что в отношении руководителя управляющей компании возбуждено два дела об административном правонарушении. Его оштрафовали на общую сумму 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU