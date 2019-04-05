В Тверской области чиновница заключила договор на перевозку сотрудников со своей родственницей
В Андреапольском районе Тверской области возбуждено уголовное дело в отношении директора госорганизации «Центр социальной поддержки населения».
Установлено, что в 2018 женщина заключила договор со своей родственницей на перевозку сотрудников казенного учреждения. Впоследствии директор составила фиктивный акт о приёме работ, выполненных по срочному договору, и собственница автомобиля были незаконные перечислены бюджетные средства.
Как сообщает прокуратура Тверской области, в отношении руководительницы «Центр социальной поддержки населения» было возбуждено уголовное по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ.
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