2019-04-04T19:41:43+03:00
Общество

Тяжелобольного мужчину доставили вертолётом из Нелидово в областной сосудистый центр в Твери

Мужчину транспортировал вертолёт МИ-8 АМТ
Виктория ТУШКОВА
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Новый вертолёт Ми-8 санавиации. Фото: ПТОНовый вертолёт Ми-8 санавиации. Фото: ПТО
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3 апреля вертолёт санитарной авиации с бригадой медиков на борту совершил вылет из Твери в Нелидово: экстренная помощь потребовалась тяжелобольному пожилому человеку - сообщает региональный минздрав.

Накануне мужчина на "скорой" попал в первичное сосудистое отделение Нелидовской ЦРБ. Нелидовские специалисты и их коллеги из регионального консультационного сосудистого центра областной клинической больницы на совместной консультации решили экстренно госпитализировать больного в Тверь.

В 13:30 экипаж вертолёта МИ-8 АМТ с бригадой медиков областной клинической больницы вылетел в Нелидово. В 17:20 пациента передали врачам регионального сосудистого центра для дальнейшего лечения и оказания высокотехнологичной медицинской помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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