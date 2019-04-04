Тяжелобольного мужчину доставили вертолётом из Нелидово в областной сосудистый центр в Твери

СЕГОДНЯ 19:41 2019-04-04T19:41:43+03:00

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3 апреля вертолёт санитарной авиации с бригадой медиков на борту совершил вылет из Твери в Нелидово: экстренная помощь потребовалась тяжелобольному пожилому человеку - сообщает региональный минздрав.

Накануне мужчина на "скорой" попал в первичное сосудистое отделение Нелидовской ЦРБ. Нелидовские специалисты и их коллеги из регионального консультационного сосудистого центра областной клинической больницы на совместной консультации решили экстренно госпитализировать больного в Тверь.

В 13:30 экипаж вертолёта МИ-8 АМТ с бригадой медиков областной клинической больницы вылетел в Нелидово. В 17:20 пациента передали врачам регионального сосудистого центра для дальнейшего лечения и оказания высокотехнологичной медицинской помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU