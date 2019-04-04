2019-04-04T18:14:25+03:00
Общество

20 тонн подозрительных яблок уничтожили в Тверской области

На фрукты не было сопроводительных документов
Виктория ФОМИНА
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20 тонн яблок неустановленного происхождения уничтожили20 тонн яблок неустановленного происхождения уничтожилиФото: Андрей ЦЫГАНОВ
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В Тверской области мобильная группа по недопущению ввоза на территорию РФ запрещенной продукции, сотрудники таможни, сотрудники регионального УФСБ России и УГИБДД УМВД России по Тверской области задержали две фуры, перевозившие 19,7 тонн яблок. На фрукты не было фитосанитарных сертификатов и других сопроводительных документов.

Груз доставили для контроля в региональный Россельхознадзор. Сделав досмотр, специалисты установили, что с яблок сорвали этикетки и перемаркировали. Также выявлены коробки с этикетками из Польши.

В управлении Россельхознадзора по Тверской области сообщили, что яблоки были изъяты из оборота и уничтожены 3 апреля на полигоне ТБО в Ржеве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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