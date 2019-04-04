20 тонн подозрительных яблок уничтожили в Тверской области

СЕГОДНЯ 18:14 2019-04-04T18:14:25+03:00

На фрукты не было сопроводительных документов

Изменить размер текста: A A

В Тверской области мобильная группа по недопущению ввоза на территорию РФ запрещенной продукции, сотрудники таможни, сотрудники регионального УФСБ России и УГИБДД УМВД России по Тверской области задержали две фуры, перевозившие 19,7 тонн яблок. На фрукты не было фитосанитарных сертификатов и других сопроводительных документов.

Груз доставили для контроля в региональный Россельхознадзор. Сделав досмотр, специалисты установили, что с яблок сорвали этикетки и перемаркировали. Также выявлены коробки с этикетками из Польши.

В управлении Россельхознадзора по Тверской области сообщили, что яблоки были изъяты из оборота и уничтожены 3 апреля на полигоне ТБО в Ржеве.

ИСТОЧНИК KP.RU