С весенними сроками охоты на боровую и водоплавающую дичь определились в Тверской области

СЕГОДНЯ 12:43 2019-04-04T12:43:39+03:00

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В Тверской области через две недели будет открыта весенняя десятидневная охота на водоплавающую и боровую дичь.

- С 20 по 29 апреля охотиться можно будет в Андреапольском, Бельском, Жарковском, Западнодвинском, Зубцовском, Калининском, Кимрском, Калязинском, Конаковском, Лихославльском, Нелидовском, Оленинском, Осташковском, Ржевском, Торжокском и Торопецком районах;

- с 27 апреля по 6 мая - в Бежецком, Бологовском, Весьегонском, Вышневолоцком, Кашинском, Кесовогорском, Краснохолмском, Кувшиновском, Лесном, Максатихинском, Молоковском, Пеновском, Рамешковском, Сандовском, Спировском, Старицком, Сонковском, Селижаровском, Фировском районах и Удомельском городском округе.

При этом нормы добычи на одного охотника составляют: гусь – две особи в день, утки (селезни) - три особи в сутки, вальдшнеп (самцы) - две особи в день охоты, глухарь и тетерев (самцы) – по одной особи за сезон охоты.

В Минприроды Тверской области напоминают, что на выдачу разрешения на добычу охотничьих ресурсов необходимо подать заявление. (Госпошлина – 650 рублей, сбор за пользование объектами животного мира 20 или 100 рублей).

ИСТОЧНИК KP.RU