2019-04-04T09:28:30+03:00
Спорт

Популярны в Тверской области баскетбол, хоккей, гребля на байдарках и джиу-джитсу

В регионе выбрали наиболее популярные спортивные секции по итогам 2018 года
Виктория ФОМИНА
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А вы занимаетесь спортом?А вы занимаетесь спортом?Фото: Алексей СТЕФАНОВ
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В Тверской области определили самые популярные виды спорта. Всего в регионе работают 85 аккредитованных спортивных федераций (это третья позиция в ЦФО после Москвы и Московской области).

При составлении рейтинга отражались направления-лидеры, ранжированные по четырем основным группам: олимпийские виды спорта, неолимпийские направления, признанные МОК, неолимпийские виды, не входящие в основную программу Всемирных игр, и командные игровые виды спорта.

По данным областного комитета по физической культуре и спорту по итогам 2018 года лидером в первой группе стала гребля на байдарках и каноэ, лыжные гонки, спортивная борьба, дзюдо и др.

Самые популярные направления второй группы – джиу-джитсу, чир - спорт, сумо, самбо. В третьей группе- универсальный бой, шашки, дартс. Основные направления командного спорта – баскетбол, хоккей, футбол, волейбол.

ИСТОЧНИК KP.RU

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