2019-04-04T08:08:31+03:00
Дом. Семья

Спасатели в Тверской области сняли с дерева котенка, который забрался на высоту пятого этажа

Котейка просидел на дереве три дня
Виктория ФОМИНА
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Кота на дереве заметили детиКота на дереве заметили детиФото: Александр ГЛУЗ
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В поселке Литвинки под Тверью спасатели сняли с дерева котенка, просидевшего на высоте несколько дней. Очевидцы рассказали, что малыш залез на верхние ветки и самостоятельно спуститься не смог. На дереве кот провел три дня.

В УМЧС России по Тверской области сообщили, что сначала котика заметили дети и позвали на помощь родителей. Но взрослые не смогли снять животное и обратились к спасателям.

Вызволять котика с высоты прибыли сотрудники специализированной пожарно-спасательной части и АСС Тверской области. Сидел пушистик на уровне пятого этажа. Подниматься к нему пришлось на пожарном коленчатом автоподъемнике. Спасатели с помощью веревки аккуратно согнали животное вниз и сняли его с дерева.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в Единую службу спасения по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101, 112).

ИСТОЧНИК KP.RU

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