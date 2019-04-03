Тверь ждут три дня театрального фестиваля "Играем вместе"

3 Апр 23:43 2019-04-03T23:47:48+03:00

Фестиваль даст ответы на самые важные вопросы о театре

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С 12 по 14 апреля в Твери состоится Фестиваль «Играем вместе».

В течение трех дней тверичан ждут мастер-классы ведущих представителей российского театра, читки современных пьес артистами театров региона, а также премьеру спектакля, созданного специально для фестиваля лучшими творческими силами Москвы и Тверского театра юного зрителя.

На читках пьес можно получить ответ на самые главные вопросы о театре - как должен развиваться современный театр, каким должен быть театр для детей и молодежи, а главное – что такое интересный театр? Пять профессиональных театров региона представят современную драматургию, а также в рамках «круглого стола» озвучат волнующие вопросы развития театрального искусства в России и, в частности, в Тверской области,.

На мастер-классы приглашают всех желающих. Их проведут видные театральные деятели современности, известные драматурги и профессионалы в различных театральных сферах.

Главное событие фестиваля - спектакль по пьесе Марины Крапивиной «Тайм-аут» (лауреат конкурса современной драматургии «Кульминация-2018»), которая была выбрана группой проекта и художественным руководством Тверского ТЮЗа. Режиссёр – Владимир Скворцов.

В спектакле заняты актёры ТЮЗа: заслуженный артист России Виктор Дегтярёв, Андрей Иванов, Галина Сергеева, Диана Бадагиева, а также актёры из Москвы: заслуженная артистка России Наталья Щукина, заслуженная артистка России Татьяна Лютаева и артист Анатолий Кот.

ИСТОЧНИК KP.RU