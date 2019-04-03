Поисковики из Тверской области поедут на открытие всероссийской «Вахты Памяти-2019»

СЕГОДНЯ 13:36 2019-04-03T13:36:11+03:00

Поисковое движение в Тверской области было организовано в 1988 году Фото: Василий ХОДАРЕВ

Мероприятия будут идти три дня в Москве

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Тверские поисковики примут участие в торжественном открытии Всероссийской акции «Вахта Памяти-2019». Начнется мероприятие 4 апреля в Музее Победы.

В Москве соберутся 250 представителей поисковых объединений из 82 регионов страны. Они обсудят подготовку к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, развитие поискового движения, патриотическое воспитание молодежи.

В областном правительстве рассказали, что региональное поисковое движение было организовано в 1988 году. Каждую весну поисковые отряды отправляются на места сражений на Тверской земле для поиска и увековечения тех, кто отдал свою жизнь при защите Отечества.

ИСТОЧНИК KP.RU