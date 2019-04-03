В Твери фирма задолжала трем охранникам почти 57 тысяч рублей
Работники не стали терпеть несправедливость и подали в прокуратуру коллективное обращение
Охранники получили честно заработанные деньги Фото: REUTERS
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Прокуратура Пролетарского района Твери проверила деятельность ООО ЧО «Багир-ка», после того как в ведомство обратились за помощью сотрудники компании. Оказалось, что трем охранникам начальство задолжало 56 800 рублей. Кроме того, трудовые договоры с сотрудниками заключены не были, приказ о приеме на работу не издавался, и соответствующая запись в трудовую книжку не вносилась.
Как сообщает прокуратура Тверской области, юридическому лицу назначен штраф в 30 тыс. рублей. Что касается сотрудников фирмы, то перед ними были погашены долги, а так же улажены недочеты в сфере трудового законодательства.
ИСТОЧНИК KP.RU