2019-04-03T09:11:26+03:00
Общество

Перечень работ по капремонту многоквартирных домов расшили в Тверской области

В числе прочего добавилась замена коллективных антенн и установка общедомовых счетчиков
Виктория ФОМИНА
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В числе прочего добавилась замена коллективных антенн и установка общедомовых счетчиковВ числе прочего добавилась замена коллективных антенн и установка общедомовых счетчиковФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Тверской области расширили перечень работ, которые относятся к капитальному ремонту многоквартирных домов и финансируются за счёт средств Фонда капремонта. Соответствующее решение было принято на заседании правительства Тверской области, которое провел губернатор Игорь Руденя.

Средства Фонда капитального ремонта теперь будут направлены на ремонт или замену коллективных антенн для приёма цифрового сигнала в многоквартирных домах. Также в список возможных работ попало переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую, установка, ремонт и замена в комплексе оборудования индивидуальных тепловых пунктов, установка общедомовых приборов учета.

В 2019 году планируется сделать ремонт в 973 многоквартирных домах. Работы будут выполнены в рамках региональной программы. Самые популярные виды необходимых работ – ремонт кровли и инженерных сетей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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