2019-04-02T14:36:10+03:00
Общество

Тверская прокуратура требует закрыть сайты, на которых продают магниты на счетчики

Приборы якобы могут остановить счетчики воды, газа, электричества
Виктория ФОМИНА
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ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» запрещает распространение информации, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственностьФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» запрещает распространение информации, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственностьФото: Екатерина ЗАРВА
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В Тверской области прокуратура Заволжского района Твери обнаружила, что на трех сайтах в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в Твери работают интернет-магазины по продаже оборудования и магнитов, способных остановить счетчики воды, газа, электричества (то есть приборы направлены на несанкционированное вмешательство).

Создатели разместили на сайте заведомо недостоверные сведения для осуществления расчетов с ресурсоснабжающими организациями. В зависимости от размера причиненного ущерба деятельность преследует разные административные правонарушения (мелкое хищение чужого, самовольное подключение и использование электрической или же причинение имущественного ущерба собственнику).

В областной прокуратуре сообщили, что ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» запрещает распространение информации, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность. Поэтому в целях защиты прав граждан в суд были направлены исковые заявления о признании информации, размещенной на Интернет-ресурсах, запрещенной к распространению.

Иски будут рассмотрены с участием представителя прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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