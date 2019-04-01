Пётр Пырх возглавит Управление МВД по Тверской области

СЕГОДНЯ 20:03 2019-04-01T20:05:49+03:00

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Управление МВД России по Тверской области с 1 апреля 2019 года возглавляет Пётр Пырх. Ранее Пётр Александрович занимал пост заместителя главы регионального управления.

Пётр Пырх родился 28 сентября 1969 года в Пскове. В 1999 году он окончил юридический факультет Санкт-Петербургского университета МВД, а в 2013 году - Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Учился он по специальности «Государственное и муниципальное управление».

Карьеру в правоохранительных органах Пётр Александрович начал в 1993 году. Тогда он был милиционером батальона патрульно-постовой службы ОВД Псковского горисполкома. С 1994 по 1997 год занимал различные должности в органах внутренних дел Пскова. А с 1997 по 2007 года он проходил службу в аппарате УВД Псковской области. До 2015 годы был заместителем начальника УМВД России по Псковской области.

В 2015 году был переведен в Тверь. Пётр Пырх занял должность заместителя начальника УМВД по Тверской области. Указом Президента Российской Федерации от 1 апреля 2019 года назначен на должность начальника ведомства.

Он был награжден ведомственными наградами и государственной наградой – медалью «За отличие в охране общественного порядка».

Пётр Пырх сменит Владимира Андреева, который может возглавить Министерство внутренних дел Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU