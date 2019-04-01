2019-04-01T16:16:41+03:00
Общество

Обновлённое хирургическое отделение открыли в посёлке Пено Тверской области

На ремонт и закупку оборудования для отделения потратили 10 миллионов рублей
Виктория ТУШКОВА
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Хирургическое отделение будет принимать пациентов в новом помещении.Хирургическое отделение будет принимать пациентов в новом помещении.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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29 марта в посёлке Пено открыли обновлённое хирургическое отделение центральной районной больницы, которое переехало из аварийного корпуса в помещение с капремонтом.

До этого хирургия располагалась в деревянном здании довоенной постройки. Теперь - базируется на третьем этаже терапевтического корпуса ЦРБ, в помещении площадью 670 квадратных метров. На ремонт помещения, а также на закупку оборудования из регионального бюджета было направлено около 10 миллионов рублей.

- В операционно-перевязочном блоке установлен новый операционный стол, бестеневая лампа, дефибриллятор, аппарат для наркоза с приставкой для искусственной вентиляции лёгких. Открыто 5 палат, в том числе палата интенсивной терапии, - сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Тверской области.

В 2019 году на реализацию областной программы по ремонту и укреплению материально-технической базы больниц предполагается направить более 60 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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