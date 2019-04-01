Сирота из Тверской области через прокуратуру и суд пытается отстоять свои права
Жительница Торжка Тверской области через прокуратуру и суд пытается воспользоваться своими законными правами.
Буду ребенком женщина осталась сиротой, а значит автоматически получила право на получение благоустроенного жилого помещения. Однако по прошествию времени положенной по закону жилплощадью её так и не обеспечили, и гражданка обратилась в прокуратуру.
В итоге сотрудники прокуратуры направили в Торжокский городской суд исковое заявление, в котором потребовали от ответственных ведомств предоставить женщине жилое помещение специализированного жилого фонда по договору найма. Иск прокурора был рассмотрен и удовлетворен.
ИСТОЧНИК KP.RU