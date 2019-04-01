2019-04-01T15:00:02+03:00
Общество

Сирота из Тверской области через прокуратуру и суд пытается отстоять свои права

Женщина никак не дождется положенного по закону жилья
Альберт БОЙКОВ
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Дело находится на контроре в прокуратуре Фото: Алексей КОСОРУКОВДело находится на контроре в прокуратуре Фото: Алексей КОСОРУКОВ
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Жительница Торжка Тверской области через прокуратуру и суд пытается воспользоваться своими законными правами.

Буду ребенком женщина осталась сиротой, а значит автоматически получила право на получение благоустроенного жилого помещения. Однако по прошествию времени положенной по закону жилплощадью её так и не обеспечили, и гражданка обратилась в прокуратуру.

В итоге сотрудники прокуратуры направили в Торжокский городской суд исковое заявление, в котором потребовали от ответственных ведомств предоставить женщине жилое помещение специализированного жилого фонда по договору найма. Иск прокурора был рассмотрен и удовлетворен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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