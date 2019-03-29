Пьяный водитель сбил пешехода, поворачивая во двор в Твери
Мужчина шел по тротуару
Авария произошла в светлое время сутокФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Твери в четверг, 28 марта, произошел наезд на пешехода. Под колесами автомобиля оказался мужчина, который шел по линии тротуара на проспекте Ленина.
По предварительной информации, водитель автомобиля «ВАЗ 2110» стал проворачивать с основной дороги направо, во двор. Он не заметил и сбил мужчину, который проходил возле дома №10 в районе торгового центра «Тверь».
В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что у водителя были признаки алкогольного опьянения.
Пешеход получил незначительную травму. Подробные обстоятельства аварии устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU