2019-03-25T21:30:19+03:00
Происшествия

Автомобиль ВАЗ сгорел во дворе жилого дома в Тверской области

Местные жители сообщают, что он мог быть брошен хозяином
Виктория ТУШКОВА
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Огонь серьёзно повредил ВАЗ. Фото: vk.com/nelidizvesttvОгонь серьёзно повредил ВАЗ. Фото: vk.com/nelidizvesttv
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В Нелидово на улице Куйбышева сегодня сгорел автомобиль. Он был припаркован во дворе жилого пятиэтажного дома. Возгорание произошло днём. Об этом в социальной сети сообщает группа общественно-политической районной газеты "Нелидовские известия".

В сообщении отмечается, что пострадавших в происшествии нет. Легковушка уже долгое время стояла без дела пустой. Со слов жителей дома, хозяин ВАЗом давно не пользовался.

Был ли это поджог, или возгорание спровоцировала какая-либо другая причина, выясняют специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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