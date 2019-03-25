2019-03-25T15:10:54+03:00
Общество

До конца марта около трёх тысяч квадратных метров дорог отремонтируют в Твери

Об этом сообщает городская администарция
Виктория ТУШКОВА
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На этой неделе продолжится ремонт дорог в Заволжье.На этой неделе продолжится ремонт дорог в Заволжье.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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Погодные условия начали благоприятствовать тому, чтобы МУП "ЖЭК" приступило к ремонту дорог. Ямочный ремонт проводится с использованием литого асфальтобетона.

- Всего с 18 по 25 марта в Твери было уложено более 460 квадратных метров горячего асфальтобетона – ремонт производился на улицах Благоева, Хрустальной, Кольцевой, Коноплянниковой, Соминка. Кроме того, было отремонтировано около 240 квадратных метров дорог при помощи литого асфальтобетона – на улицах Орджоникидзе, Маяковского, Освобождения и Красина, - сообщает пресс-служба администрации Твери.

На этой неделе продолжится ремонт дорог в Заволжье: улицах Хрустальной, Тельмана, Красина, Димитрова, 26 июня, переулках Третьяковском, 1-м и 4-м Вагонников, проезде Стеклопластиков. На основании мониторинга и предписаний отдела ГИБДД УМВД по городу Твери будут отремонтированы аварийно-опасные участки.

До конца марта планируется отремонтировать около 2500 – 3 000 квадратных метров дорожного полотна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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