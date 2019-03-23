2019-03-23T18:43:50+03:00
Происшествия

В Твери сгорел ангар с газовым баллоном внутри

Погиб в огне и автомобиль Citroen
Альберт БОЙКОВ
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Сотрудники МЧС выясняют причину пожараСотрудники МЧС выясняют причину пожараФото: Василий ХОДАРЕВ
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В субботу, 23 марта, в Твери на улице Локомотивной 39 загорелся металлический ангар. Когда сотрудники МЧС прибыли на место ЧП с огнем пытался справиться собственник помещения. Тут же мужчина сообщил силовикам, что внутри находятся баллон из под пропана. Когда на часах было 16:51, силовикам удалось локализовать пожар. Помимо ангара площадью 15 на 8 метров огонь уничтожил автомобиль Citroen.

Как сообщает ГУ МЧС России по Тверской области, в настоящее время устанавливаются причины которые привели к возгоранию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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