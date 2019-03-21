2019-03-21T18:46:47+03:00
Общество

Ярмарку вакансий Тверского медуниверситета посетит министр здравоохранения Тверской области

Ярмарку вакансий в Тверском государственном медицинском университете организуют завтра, 22 марта
Виктория ТУШКОВА
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Ярмарка вакансий в ТГМУ запланирована на 22 мартаЯрмарка вакансий в ТГМУ запланирована на 22 мартаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В региональном минздраве пояснили, что ярмарка вакансий представит собой производственную конференцию, посвящённую содействию трудоустройству выпускников лечебного и педиатрического факультетов в медицинские организации региона.

В программе конференции заявлены:

- выступления администрации вуза;

- подробная информации о трудоустройстве выпускников;

- презентации медицинских организаций Тверской области.

Также в мероприятии планируется участие министра здравоохранения Тверской области Максима Максимова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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