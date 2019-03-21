Ярмарку вакансий Тверского медуниверситета посетит министр здравоохранения Тверской области
Ярмарку вакансий в Тверском государственном медицинском университете организуют завтра, 22 марта
Ярмарка вакансий в ТГМУ запланирована на 22 мартаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В региональном минздраве пояснили, что ярмарка вакансий представит собой производственную конференцию, посвящённую содействию трудоустройству выпускников лечебного и педиатрического факультетов в медицинские организации региона.
В программе конференции заявлены:
- выступления администрации вуза;
- подробная информации о трудоустройстве выпускников;
- презентации медицинских организаций Тверской области.
Также в мероприятии планируется участие министра здравоохранения Тверской области Максима Максимова.
ИСТОЧНИК KP.RU