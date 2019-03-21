Почему опасно переходить железную дорогу в капюшоне узнали школьники Твери
Сотрудники линейного отдела МВД на станции Тверь побывали в средней школе №15, где побеседовали с ребятами из 5-6 классов.
Капитан полиции Андрей Шалыгин рассказал школьникам о травматизме на железной дороге, об ответственности, предусмотренной за противоправные действия на объектах железнодорожного транспорта и на жизненных примерах объяснил, какую опасность таит переход железнодорожных путей в необорудованном месте, надетый капюшон и включённая в наушниках музыка.
Ребятам также показали тематическое видео – ролик «Опасные игры на железной дороге». Школьники в свою очередь поблагодарили инспектора за познавательную беседу, пообещав не совершать необдуманных поступков - сообщает пресс-служба ЛО МВД на станции Тверь.
ИСТОЧНИК KP.RU