Почему опасно переходить железную дорогу в капюшоне узнали школьники Твери

СЕГОДНЯ 18:20 2019-03-21T18:23:11+03:00

Перед весенними каникулами тверские транспортные полицейские проводят профилактические беседы в школах Твери и области

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Сотрудники линейного отдела МВД на станции Тверь побывали в средней школе №15, где побеседовали с ребятами из 5-6 классов.

Капитан полиции Андрей Шалыгин рассказал школьникам о травматизме на железной дороге, об ответственности, предусмотренной за противоправные действия на объектах железнодорожного транспорта и на жизненных примерах объяснил, какую опасность таит переход железнодорожных путей в необорудованном месте, надетый капюшон и включённая в наушниках музыка.

Ребятам также показали тематическое видео – ролик «Опасные игры на железной дороге». Школьники в свою очередь поблагодарили инспектора за познавательную беседу, пообещав не совершать необдуманных поступков - сообщает пресс-служба ЛО МВД на станции Тверь.

ИСТОЧНИК KP.RU