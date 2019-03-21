2019-03-21T16:20:45+03:00
Происшествия

Гособвинение просит пожизненное лишение свободы для 62-летнего мужчины, который изнасиловал и убил школьницу в Тверской области

5 апреля обвиняемый вступит с последним словом
Виктория ФОМИНА
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Мужчина ранее уже был судим за подобное преступлениеМужчина ранее уже был судим за подобное преступлениеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Тверском областном суде 21 марта прошли прения сторон по уголовному делу 62-летнего Сергея Щербакова. Мужчина обвиняется в изнасиловании и убийстве с особой жестокостью 14-летней девочки.

Гособвинитель попросил признать мужчину виновным и назначить ему наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а последующих – в колонии особого режима.

В пресс-службе суда сообщили, что 5 апреля Щербаков выступит с последним словом.

Напомним, следствие установило, что 18 августа 2018 года ранее судимый мужчина на дороге между деревнями Жар и Ляпино заметил 14-летнюю школьницу, которая каталась на велосипеде.

Действуя в состоянии алкогольного опьянения, мужчина проследовал за девочкой в деревянную постройку, там ее изнасиловал и убил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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