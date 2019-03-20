О массовой гибели рыбы вновь сообщают жители Бежецка Тверской области
В одной из публичных групп, посвящённых рыболовству, в социальной сети "Вконтакте" опубликованы фотографии берега реки, на котором в большом количестве валяется мёртвая рыба. В комментариях к фотографиям сообщается, что это берег реки Мологи близ деревни Узуниха. Пользователи сети делают предположения, что причиной мора рыбы является экологическая проблема.
В прошлом году бежечане уже сообщали о массовом море рыбы в районе моста завода АСО и до слияния рек Остречины и Мологи. Позже сотрудники регионального Министерства природных ресурсов и экологии установили, что одно из предприятий Бежецка сбрасывало сточные воды в безымянный ручей, впадающий в Остречину.
ИСТОЧНИК KP.RU