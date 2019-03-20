2019-03-20T17:04:38+03:00
Общество

О массовой гибели рыбы вновь сообщают жители Бежецка Тверской области

Бежечане подозревают, что виной мора рыбы стала экологическая обстановка
Виктория ТУШКОВА
Поделиться:
Берег, усыпанный мёртвой рыбой, сфотографировали местные жители. Фото: vk.com/fishing_mylifeБерег, усыпанный мёртвой рыбой, сфотографировали местные жители. Фото: vk.com/fishing_mylife
Изменить размер текста:

В одной из публичных групп, посвящённых рыболовству, в социальной сети "Вконтакте" опубликованы фотографии берега реки, на котором в большом количестве валяется мёртвая рыба. В комментариях к фотографиям сообщается, что это берег реки Мологи близ деревни Узуниха. Пользователи сети делают предположения, что причиной мора рыбы является экологическая проблема.

В прошлом году бежечане уже сообщали о массовом море рыбы в районе моста завода АСО и до слияния рек Остречины и Мологи. Позже сотрудники регионального Министерства природных ресурсов и экологии установили, что одно из предприятий Бежецка сбрасывало сточные воды в безымянный ручей, впадающий в Остречину.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Бывшего руководителя Тверской городской ветеринарной поликлиники будут судить за мошенничество на 120 тысяч рублей
Тверская область готовится к паводку и летним пожарам
На "Нашествии-2019" планируется организовать более 40 развлекательных зон
Федеральные таможенники передали Тверскому объединенному музею задержанные на границе культурные ценности
Впервые для творческой молодежи Твери пройдет форум «Культурный волонтер»
Жители Тверской области могут написать слова благодарности спасателям
Правоохранители задержали мужчину, после звонка которого были эвакуированы 80 жителей Тверской области
Житель Тверской области проведет в колонии сторогого режима почти девять лет
Мужчина в Твери организовал продажу контрафактных учебников
Тверские школы и детские сады готовятся к ремонту