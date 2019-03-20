Федеральные таможенники передали Тверскому объединенному музею задержанные на границе культурные ценности

СЕГОДНЯ 19:13 2019-03-20T19:13:27+03:00

Среди экспонатов – старинные монеты и книги, награды, религиозные предметы, икона и меднолитые складни, живопись и столовый сервиз

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19 марта в Тверском объединенном музее состоялось знаковое событие - в отдел фондов ТГОМ передали из Внуковской таможни первые 78 единиц культурных ценностей.

Как выяснилось, данное событие произошло по инициативе Министерства культуры РФ. Всего Тверскому музею Домодедовская и Внуковская таможни передадут более 100 предметов. Сообщается, что все эти вещи, представляющие собой культурные ценности, пытались незаконно вывезти за рубеж, но это пресекли таможенники.

- Среди экспонатов – коллекция монет XIX-XX вв., награды и нагрудные знаки, икона и меднолитые складни, Евангелие, книжные и печатные издания XIX-XX вв., западноевропейские гравюры и русская живопись, столовый сервиз 1880-х гг., - сообщают сотрудники музея.

Следующая передача ценных предметов, на этот раз из Домодедовской таможни, состоится 26 марта в 11:00 в Детском музейном центре (ул. Советская, д. 3а).

- Это – начало сотрудничества Тверского государственного объединенного музея с Федеральной таможенной службой. Переданные культурные ценности пополнят собрание Тверского музея и займут достойное место в экспозициях объединения, - комментируют в ТГОМ.

Кстати, переданные предметы не спрячут в фонды: увидеть их можно будет уже в скором времени на выставке. Подготовка к ней уже началась.

Всего Тверскому музею передадут более 100 предметов. Фото: ТГОМ

Среди экспонатов - западноевропейские гравюры и русская живопись. Фото: ТГОМ

Также среди предметов столовый сервиз 1880-х гг. Фото: ТГОМ

ИСТОЧНИК KP.RU