В Твери в понедельник, 18 марта, произошло сразу два наезда на детей
Около 13:00 легковой автомобиль сбил 14-летнего подростка. Мальчик переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу возле дома №24 на проспекте 50 лет Октября.
Пострадавший получил травмы различной степени тяжести. С места происшествия его доставили в больницу.
Вторая авария произошла около 17:15 на проспекте Ленина в районе дома №42. 12-летний школьник переходил проспект по «зебре» к кафе быстрого питания. Его сбил 41-летний водитель автомобиля «Ниссан».
В УГИБДД России уточнили, что наезд на ребенка произошел в левой полосе движения. Мальчика также доставили в больницу. По факту происшествия проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU