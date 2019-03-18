В Твери в понедельник, 18 марта, произошло сразу два наезда на детей

СЕГОДНЯ 18:44 2019-03-18T18:44:47+03:00

Детей доставили в больницу Фото: УГИБДД России по Тверской области

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Около 13:00 легковой автомобиль сбил 14-летнего подростка. Мальчик переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу возле дома №24 на проспекте 50 лет Октября.

Пострадавший получил травмы различной степени тяжести. С места происшествия его доставили в больницу.

Вторая авария произошла около 17:15 на проспекте Ленина в районе дома №42. 12-летний школьник переходил проспект по «зебре» к кафе быстрого питания. Его сбил 41-летний водитель автомобиля «Ниссан».

В УГИБДД России уточнили, что наезд на ребенка произошел в левой полосе движения. Мальчика также доставили в больницу. По факту происшествия проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU