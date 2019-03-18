2019-03-18T11:27:00+03:00
Здоровье

Тяжелобольного пациента экстренно доставили в больницу Тверь на вертолёте

Врачи вылетели за больным вместе со спасателями
Виктория ФОМИНА
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Вертолет вернулся в Тверь через несколько часов Фото: УМЧС России по Тверской областиВертолет вернулся в Тверь через несколько часов Фото: УМЧС России по Тверской области
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В Тверской области 17 марта для экстренной транспортировки тяжелобольного пациента понадобилась помощь санитарной авиации МЧС России.

В 10:36 экипаж вертолёта Ми-8 вместе с бригадой врачей из областной больницы Твери вылетел в Нелидовский район. Медики осмотрели пациента и приняли решение доставить его в больницу областного центра. В 15:07 вертолет санавиации уже приземлился в Твери.

В УМЧС России по Тверской области напоминают, что авиация МЧС России – один из наиболее оперативных и эффективных способов помощи населению.

ИСТОЧНИК KP.RU

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