Акция "Ночь в театре" впервые пройдет в Тверской области
29 марта в Тверской области запланирована региональная акция «Ночь в театре». В регионе она организована впервые и приурочена к Году театра в России.
Мероприятия пройдут в 33 городах и районах, во всех государственных театрах Тверской области. Участвовать в акции будут и народные любительские театральные коллективы региона.
На сценических площадках в 33 муниципалитетах запланированы мастер-классы, открытые репетиции, творческие встречи, экскурсии, кинопоказы, спектакли и фрагменты спектаклей, в которых будут участвовать старейшие актеры-любители Верхневолжья.
Поучаствовать в акции смогут жители и гости не только столицы Верхневолжья, но и Удомельского, Торопецкого, Конаковского, Кимрского, Весьегонского, Кесовогорского, Максатихинского, Пеновского и других районов.
ИСТОЧНИК KP.RU