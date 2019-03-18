Акция "Ночь в театре" впервые пройдет в Тверской области

СЕГОДНЯ 09:30 2019-03-18T09:30:33+03:00

Акция организована в регионе впервые и приурочена к Году театра в России Фото: Ирина ТАРАСОВА

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29 марта в Тверской области запланирована региональная акция «Ночь в театре». В регионе она организована впервые и приурочена к Году театра в России.

Мероприятия пройдут в 33 городах и районах, во всех государственных театрах Тверской области. Участвовать в акции будут и народные любительские театральные коллективы региона.

На сценических площадках в 33 муниципалитетах запланированы мастер-классы, открытые репетиции, творческие встречи, экскурсии, кинопоказы, спектакли и фрагменты спектаклей, в которых будут участвовать старейшие актеры-любители Верхневолжья.

Поучаствовать в акции смогут жители и гости не только столицы Верхневолжья, но и Удомельского, Торопецкого, Конаковского, Кимрского, Весьегонского, Кесовогорского, Максатихинского, Пеновского и других районов.

ИСТОЧНИК KP.RU