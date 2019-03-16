Более 2500 звонков с Тверской области поступает за смену в центр обработки вызовов 112

СЕГОДНЯ 18:14 2019-03-16T18:14:52+03:00

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В 2019 году в Тверской области в промышленную эксплуатацию запланировано введение системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112. Программа уже прошла тестовые испытания. 16 марта в диспетчерском центре обработки вызовов 112, который находится на улице Трехсвятской в Твери, побывал губернатор Игорь Руденя.

Губернатору показали учебный класс, центр обработки вызовов, комнаты психологической разгрузки и отдыха сотрудников, также продемонстрировали, как диспетчеры отрабатывают поступающие сигналы.

За смену в центр поступает порядка 2500 звонков со всей Тверской области. В настоящий момент штат центра насчитывает 54 сотрудника, в каждой смене работает по 7-8 человек. Из-за развития Системы -112 планируется увеличить чисто диспетчеров по 16 человек в смену.

Напоминаем, единый номер 112 доступен для звонка с любого телефонного устройства бесплатно круглосуточно.

ИСТОЧНИК KP.RU