«Тайны красной комнаты» раскроют в Твери

15 Март 23:52 2019-03-16T00:11:07+03:00

Любознательных посетителей приглашают на бесплатные лекции по истории фотографии и мастер-классы

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В Детском музейном центре ТГОМ продолжает работать выставка «Фототехника XX века».

На ней представлены старые фотоаппараты и ретро фотооборудование из коллекции Школы ФотоМастерства известного тверского фотографа Павла Осадчика.

Выставка адресована тем, кому интересны фотографии и все, что с ними связано, тем, у кого старые чёрно-белые фотографии из семейного альбома вызывают тёплые воспоминания о детстве и домашней фотолаборатории в ванной комнате, и тем, кто сегодня, чтобы сделать фотографию, просто достаёт из кармана смартфон.

Посетители познакомятся с основными этапами истории и развития фотографии, узнают, как менялись фотоаппараты и светочувствительные материалы, и кому выпала честь совершить фотографическую революцию и сделать фотографию доступной каждому.

Одно из главных достоинств выставки – интерактивность. Многие экспонаты можно потрогать, а также заглянуть в камеру-обскуру, попробовать заправить плёнку в кассету самого популярного советского фотоаппарата, «сделать выстрел» из фоторужья.

Для любознательных посетителей в рамках работы выставки предлагаются бесплатные лекции по истории фотографии и мастер-классы Павла Осадчика:

16 и 23 марта в 11.00 мастер-класс «Тайны красной комнаты» (аналоговая печать ч/б фотографий).

В 15.00 – экскурсии по выставке.

Каждый школьник, посетитель выставки, сможет получить инструкцию в картинках «как самому сделать ящичный фотоаппарат».

Стоимость входных билетов в ДМЦ – 100 руб. для взрослых, студенты и пенсионеры – 60 руб., дети до 16 лет бесплатно.

ул. Советская, д. 3А

Телефон: 8 (4822) 45-71-76.

ИСТОЧНИК KP.RU