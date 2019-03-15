2019-03-15T17:59:22+03:00
Происшествия

Девятилетний мальчик скончался в больнице Тверской области от отравления газом

Следователи СК проводят проверку
Виктория ФОМИНА
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Следователи СК разбираются в случившимсяСледователи СК разбираются в случившимсяФото: Мария ЛЕНЦ
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Следователи СК устанавливают обстоятельства смерти девятилетнего мальчика из Тверской области. 14 марта ребёнок был доставлен на «скорой» в ГБУЗ «Кимрская ЦРБ». Но в тот же вечер мальчик скончался.

Предварительно было установлено, что вечером 14 марта группа детей, находясь на территории торгового центра в Кимрах, надышалась газа из зажигалки. После этого дети покинули здание, но одному мальчику стало плохо и он потерял сознание. Ребёнку вызвали «скорую».

В пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области уточнили, что во время визуального осмотра тела погибшего видимых телесных повреждений не обнаружено. Для установления точной причины смерти малолетнего назначено проведение экспертизы.

Известно, что мальчик состоял на профилактическом учете. Следствие проводит ряд необходимых мероприятий. В целях установления всех обстоятельств произошедшего по данному факту организовано проведение доследственной проверки. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

- Поскольку ребенок состоял на профилактическом учете, то в ходе проведения доследственной проверки следствием будет дана принципиальная правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов и учреждений системы профилактики, - добавили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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