Тверские школьники будут осваивать навыки пилотирования

СЕГОДНЯ 14:01 2019-03-15T14:01:09+03:00

Дети проходят теоретическую подготовку и занимаются на авиатренажерах Фото: Тверская областная Дума

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В тверских школах планируют ввести в качестве дополнительного образования курс летной подготовки. Реализацию нового образовательного проекта обсудили на круглом столе в Тверской городской Думе.

Автором программы "Страна Авиация" является Иван Лямин. Уже много лет проект реализуется в Татарстане, там открыто девять авиационных центров на базе общеобразовательных школ.

Школьникам предлагают осваивать навыки пилотирования. Дети проходят теоретическую подготовку и занимаются на авиатренажерах. После завершения курсов ребята летают и самостоятельно управляют настоящими самолетами.

Основную цель разработчики проекта - возрождение авиационной отрасли.

Подобные классы есть в Суворовском училище. Обучение проходят ученики старших классов.

ИСТОЧНИК KP.RU