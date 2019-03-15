Тверские школьники будут осваивать навыки пилотирования
В тверских школах планируют ввести в качестве дополнительного образования курс летной подготовки. Реализацию нового образовательного проекта обсудили на круглом столе в Тверской городской Думе.
Автором программы "Страна Авиация" является Иван Лямин. Уже много лет проект реализуется в Татарстане, там открыто девять авиационных центров на базе общеобразовательных школ.
Школьникам предлагают осваивать навыки пилотирования. Дети проходят теоретическую подготовку и занимаются на авиатренажерах. После завершения курсов ребята летают и самостоятельно управляют настоящими самолетами.
Основную цель разработчики проекта - возрождение авиационной отрасли.
Подобные классы есть в Суворовском училище. Обучение проходят ученики старших классов.
ИСТОЧНИК KP.RU