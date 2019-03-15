2019-03-15T14:01:09+03:00
Общество

Тверские школьники будут осваивать навыки пилотирования

Новый образовательный проект планируют реализовать в учебных учреждениях региона
Виктория ФОМИНА
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Дети проходят теоретическую подготовку и занимаются на авиатренажерах Фото: Тверская областная ДумаДети проходят теоретическую подготовку и занимаются на авиатренажерах Фото: Тверская областная Дума
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В тверских школах планируют ввести в качестве дополнительного образования курс летной подготовки. Реализацию нового образовательного проекта обсудили на круглом столе в Тверской городской Думе.

Автором программы "Страна Авиация" является Иван Лямин. Уже много лет проект реализуется в Татарстане, там открыто девять авиационных центров на базе общеобразовательных школ.

Школьникам предлагают осваивать навыки пилотирования. Дети проходят теоретическую подготовку и занимаются на авиатренажерах. После завершения курсов ребята летают и самостоятельно управляют настоящими самолетами.

Основную цель разработчики проекта - возрождение авиационной отрасли.

Подобные классы есть в Суворовском училище. Обучение проходят ученики старших классов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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