В здании старого автовокзала Твери расположится областной Дворец бракосочетания

СЕГОДНЯ 22:45 2019-03-14T22:51:30+03:00

В планах капитальный ремонт и благоустройство территории

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На Свободном переулке Твери, в здании старого автовокзала, построенного в стиле классицизма с просторными залами и колоннами внутри, появится областной Дворец бракосочетания.

Концепцию и подробности реализации проекта обсудили в Твери 14 марта на совещании. Провел его губернатор Тверской области Игорь Руденя.

В новом Дворце смогут заключать браки жители всех муниципальных образований Тверской области. И данное здание полностью соответствует всем требованиям, главный из которых - красота.

- Заключение брака в красивых залах, торжественной обстановке должно оставаться ярким воспоминанием у молодожёнов», - подчеркнул Игорь Руденя.

Сообщается, что здание 1958 года будет капитально отремонтировано. В планах - заменить кровлю, оконные и дверные проемы, инженерные коммуникации. Изменят и фасад: на нем восстановят декоративные элементы, которые позже позволят здание подсветить.

Также в планах - обустроить парковку и благоустроить прилегающую территорию.

Что касается внутреннего наполнения, то во Дворце будет три зала для торжественной церемонии регистрации браков, а также традиционные комнаты жениха и невесты, зал для вручения медалей «Родившемуся в Тверской области», чествования юбиляров семейной жизни и других мероприятий, направленных на укрепление института семьи в регионе.

Возможно перед Дворцом будет установлен памятник святой супружеской чете - благоверному князю Михаилу Тверскому и Анне Кашинской, которая является образцом семьи, любви и верности. Данный вопрос также обсуждался на встрече.

ИСТОЧНИК KP.RU