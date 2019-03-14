Директор фирмы в Тверской области не захотел платить 18 млн рублей налогов

СЕГОДНЯ 18:09 2019-03-14T18:09:05+03:00

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В Тверской области расследуется уголовное дело по факту совершения руководством компании «Инчермет» уклонения от уплаты налогов. Материалы по делу были представлены в отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Тверской области региональным УМВД.

Следствие считает, что в период с 1 января 2014 по 28 марта 2017 года директор фирмы, занимавшейся сбором, хранением и переработкой металлолома, скрыл часть прибыли предприятия, предоставив в налоговую заведомо ложные сведения. Мужчина занизил сумму налога на порядка 18 миллионов рублей.

Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению всех обстоятельств дела.

ИСТОЧНИК KP.RU