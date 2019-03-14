Женщина в Тверской области убила сына-алкоголика и не смогла с этим жить
Приехав на место происшествия, полицейские обнаружили два тела
Подробности случившегося предстоит выяснить следствиюФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Тверской области женщина убила своего 46-летнего сына и покончила с собой. Произошла трагедия 12 марта в Бежецке в одном из домов по улице Кузнецова. Об этом сообщает местный информационный портал vdvbezheck.ru.
По предварительным данным, причиной семейного конфликта стал алкоголизм мужчины. Выпив в очередной раз, он стал донимать мать. Женщина не выдержала, схватила нож и несколько раз ударила им своего сына.
После этого она позвонила в полицию. Но, когда правоохранители приехали на место происшествия, они обнаружили, что женщина погибла.
Подробности случившегося предстоит выяснить следствию.
ИСТОЧНИК KP.RU