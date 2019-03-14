2019-03-14T16:41:20+03:00
Спорт

Тверские спортсмены заняли призовые места на чемпионате ЦФО по игре в дартс

В соревнованиях приняли участие 63 спортсмена из трёх регионов
Виктория ТУШКОВА
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Тверские звёзды дартс. Фото: Дмитрий Жаворонков, УДО "Калининская ДЮСШ".Тверские звёзды дартс. Фото: Дмитрий Жаворонков, УДО "Калининская ДЮСШ".
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В Тутаеве Ярославской области закончился чемпионат Центрального федерального округа по дартс - сообщает комитет по физической культуре и спорту Тверской области.

В соревнованиях приняли участие 63 спортсмена из Ярославской, Тверской и Московской областей. Тверские спортсмены продемонстрировали хорошие результаты: в личном зачёте у мужчин 2 место занял Андрей Никифоров, у женщин - 1 место Алина Жегачёва (тренер - мастер спорта России Дмитрий Жаворонков, "Калининская ДЮСШ"), 2 место - Софья Лебедева, 3 место - Дарина Цветкова.

В парном разряде у женщин - 2 место у Дарины Цветковой и Ольги Федуловой, 3 место - у Алины Жегачёвой и Софьи Лебедевой, 3 место - у Натальи Иопек и Дианы Илларионовой.

В командном зачёте наши девушки стали завоевали золото.

ИСТОЧНИК KP.RU

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