2019-03-14T11:03:01+03:00
Происшествия

На год лишен прав водитель фуры снесший шлагбуам в Тверской области

Мужчина остался без привычной работы
Альберт БОЙКОВ
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Водитель не сумел избежать наказанияВодитель не сумел избежать наказанияФото: Анна КОЛПАКОВА
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Московский районный суд Твери вынес наказание водителю большегруза MAN, который снёс шлагбаум и покинул место дорожно-транспортного происшествия. Судом было установлено, что 6 февраля 2019 году на 257 км трассы М-11, мужчина совершил наезд на шлагбаум, после чего поспешил скрыться с места аварии. Прыткость мужчина не помогла избежать ему наказания.

Как сообщает прокуратура Тверской области, суд признал мужчину виновным совершении дорожно-транспортного происшествия, и на год лишил права управлять транспортными средствами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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