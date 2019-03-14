На год лишен прав водитель фуры снесший шлагбуам в Тверской области

СЕГОДНЯ 11:03 2019-03-14T11:03:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Московский районный суд Твери вынес наказание водителю большегруза MAN, который снёс шлагбаум и покинул место дорожно-транспортного происшествия. Судом было установлено, что 6 февраля 2019 году на 257 км трассы М-11, мужчина совершил наезд на шлагбаум, после чего поспешил скрыться с места аварии. Прыткость мужчина не помогла избежать ему наказания.

Как сообщает прокуратура Тверской области, суд признал мужчину виновным совершении дорожно-транспортного происшествия, и на год лишил права управлять транспортными средствами.

ИСТОЧНИК KP.RU