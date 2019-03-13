ФСБ задержали членов ОГП, которые незаконно изготавливали оружие и продавали его в Тверскую область
Сотрудники УФСБ России ликвидировали преступную группировку, которая действовала в 14 регионах страны, в том числе и в Тверской области. Занимались злоумышленники изготовлением оружия, модернизации гражданских образцов в боевые аналоги и их сбытом. Также была пресечена деятельность пяти подпольных мастерских по изготовлению оружия.
Силовики изъяли у них пистолет-пулемёт, 19 карабинов и винтовок, 41 пистолет и револьвер, 34 самодельных стреляющих устройства и более 500 заготовок для их изготовления, приборы для бесшумной стрельбы, свыше 3500 патронов различного калибра.
В ликвидации группы участвовали сотрудники УФСБ России по Тверской области.
В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по статьям «Незаконный оборот оружия» и «Незаконное изготовление оружия».
ИСТОЧНИК KP.RU