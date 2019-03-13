XXVII Международный фестиваль музыки И.С. Баха пройдет в Твери

13 Март 22:13 2019-03-13T22:41:17+03:00

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С 21 марта по 2 апреля в Тверской академической филармонии пройдет XXVII Международный фестиваль музыки И.С. Баха: «БАРОККО, РОМАНТИЗМ И СОВРЕМЕННОСТЬ».

21 марта в 18.30 - состоится торжественное открытие XXVII Международного фестиваля музыки И.С. Баха.

Перед зрителями выступят - оркестр «Российская камерата», хор «Русский партес», солист Большого симфонического оркестра им. П.И. Чайковского п/у В. Федосеева Ярослав Кострыкин (фагот), Евгений Варавко (кларнет), Мария Власова (аккордеон).

Дирижер – Андрей Кружков.

В программе: М. Ромберг. «Flores Malum» для кларнета и камерного оркестра (Мировая премьера!); Ramayan 3392 для аккордеона и камерного оркестра с духовыми (Первое исполнение в Твери!); Р. Штраус. Duet-concertino для кларнета, фагота и камерного оркестра; а также произведения И.С. Баха, К.Ф.Э. Баха и др.

ИСТОЧНИК KP.RU