2019-03-13T14:03:18+03:00
Общество

Тверской Дворец творчества детей и молодежи отметил 80-летие

На сегодняшний день в учреждении обучается более 4,5 тысяч детей и подростков
Виктория ФОМИНА
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12 марта Дворцу творчества детей и молодежи Твери исполнилось 80 лет со дня основания. Фото: администрация Твери12 марта Дворцу творчества детей и молодежи Твери исполнилось 80 лет со дня основания. Фото: администрация Твери
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12 марта Дворцу творчества детей и молодежи Твери (ДТДМ) исполнилось 80 лет со дня основания. В честь этого события во Дворце прошел праздничный концерт.

На праздник пришли воспитанники различных секций, кружков и студий. Посетили мероприятие педагоги - как нынешние, так и те, кто ранее руководил детскими коллективами. Открылся тогда еще Дворец пионеров и школьников 12 марта 1939 года на улице Баррикадной в Калинине. Позже для учреждения на территории Детского парка было построено новое здание, в которое ДТДМ переехал в 1979 году.

Дворец является одним из самых крупных учреждений дополнительного образования в Тверском регионе. На сегодняшний день в нем обучается более 4,5 тысяч детей. Они танцуют и поют, изучают компьютеры и программирование, плетут из бисера и лозы, занимаются декоративной росписью и изобразительным искусством, играют на различных музыкальных инструментах, строгают, пилят и мастерят, изучают основы радиотехники, занимаются цифровой фотографией, изучают звездное небо, учатся делать стрижки, прически, макияж, конструируют суда и машины, а также обучаются актерскому мастерству, занимаются художественной гимнастикой и акробатикой, настольным теннисом и дзюдо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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