На дорогах Тверской области водится временное ограничение движения большегрузов
В Тверской области вводится временное ограничение движение большегрузов. Сделано это для предотвращения снижения несущей способности конструктивных элементов автодорог или их участков в период неблагоприятных природно-климатических условий.
Приказ об ограничениях издан министерством транспорта Тверской области.
Коснутся временные изменения транспортных средств с грузом или без груза фактическая масса которых превышает 10 тонн. С 1 апреля по 1 мая 2019 года машины весом более 10 тонн не смогут проехать по дорогам с переходным типом покрытия, а машины весом более 20 тонн - на дорогах с асфальтобетонным покрытием.
Запрет будет действовать на 276 участках дорог в 36 районах и округах Тверской области. С перечнем дорог можно ознакомиться на сайте Дорожного фонда тверьдорфонд.рф.
Оформить специальное разрешения владельцы тяжеловесных транспортных средств смогут в Министерстве транспорта Тверской области.
ИСТОЧНИК KP.RU