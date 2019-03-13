На дорогах Тверской области водится временное ограничение движения большегрузов

СЕГОДНЯ 12:48 2019-03-13T12:48:12+03:00

Запрет будет действовать на 276 участках дорог в 36 районах и округах Тверской области Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

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В Тверской области вводится временное ограничение движение большегрузов. Сделано это для предотвращения снижения несущей способности конструктивных элементов автодорог или их участков в период неблагоприятных природно-климатических условий.

Приказ об ограничениях издан министерством транспорта Тверской области.

Коснутся временные изменения транспортных средств с грузом или без груза фактическая масса которых превышает 10 тонн. С 1 апреля по 1 мая 2019 года машины весом более 10 тонн не смогут проехать по дорогам с переходным типом покрытия, а машины весом более 20 тонн - на дорогах с асфальтобетонным покрытием.

Запрет будет действовать на 276 участках дорог в 36 районах и округах Тверской области. С перечнем дорог можно ознакомиться на сайте Дорожного фонда тверьдорфонд.рф.

Оформить специальное разрешения владельцы тяжеловесных транспортных средств смогут в Министерстве транспорта Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU