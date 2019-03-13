2019-03-13T12:11:10+03:00
Общество

Двух младенцев на вертолете санавиации экстренно перевезли в больницу Твери

За жизни близнецов борются врачи
Виктория ФОМИНА
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Детей транспортировали на вертолете Фото: УМЧС России по Тверской областиДетей транспортировали на вертолете Фото: УМЧС России по Тверской области
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Для оказания неотложной помощи детям из Тверской области были привлечены силы санитарной авиации МЧС России. 13 марта понадобилась срочная транспортировка понадобилась двум полуторамесячным близнецам, которых лечили в центральной районной больнице Пеновского района.

В 00:07 экипаж вертолёта Ми-8 МЧС России с бригадой детских врачей вылетел в Пеновский район. В 04:10 маленьких пациентов-близнецов под надзором врачей на вертолете перевезли в детскую областную клиническую больницу города Твери. Об этом сообщили в УМЧС России по Тверской области.

Напоминает, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо звонить в единую службу спасания по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101, 112).

ИСТОЧНИК KP.RU

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