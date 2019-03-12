2019-03-12T16:01:21+03:00
Общество

Девятиклассник из Тверской области стал участником вокального проекта "Ты супер!"

Мальчик спел на благотворительном концерте вместе с известными артистами в Кремле
Виктория ЖУКОВА
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Вячеслав Вишняков. Скриншот из видео выступления на песню «Ангел-хранитель мой» vk.com/ «Ты супер!»Вячеслав Вишняков. Скриншот из видео выступления на песню «Ангел-хранитель мой» vk.com/ «Ты супер!»
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Девятиклассник из Тверской области Вячеслав Вишняков выступил на вокальном шоу «Ты супер!», которое выходит в эфир на канале НТВ. Воспитанник «Вышневолоцкой школы-интерната №2» исполнил песню «Ангел-хранитель мой» вместе с Игорем Крутым, Софьей Волошаненко и Александрой Кирильчук.

Концерт проходил в Кремле. Выступление Славы высоко оценили члены жюри и телезрители (набрал почти шесть тысяч голосов). В эфир программа вышла 5 марта.

Как и все участники шоу, Слава остался без попечения родителей. В шесть лет он стал увлекаться музыкой и вокалом. Талант Славы уже заметили на областных творческих фестивалях и конкурсах. Голосование за участников продолжатся на официальном сайте проекта. Все средства, собранные во время концерта, поступили в благотворительный фонд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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