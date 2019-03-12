2019-03-12T14:35:51+03:00
Происшествия

Массовая авария спровоцировала утром большую пробку на трассе М-10 под Тверью

Столкнулись пять автомобилей
Виктория ЖУКОВА
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В результате аварии никто не пострадалВ результате аварии никто не пострадалФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Недалеко от Твери на федеральной трассе М-10 12 марта произошла массовая авария. В 8:25 возле деревни Андрейково столкнулись пять автомобилей – четыре легковых и «КамАЗ».

По предварительным данным, все транспортные средства следовали в попутном направлении в сторону Москвы.

В результате аварии никто не пострадал.

Для ликвидации последствий столкновения пришлось привлекать силы ГУ МЧС. Движение на месте происшествия некоторое время было затруднено. Проехать можно было только по одной полосе.

Подробности случившегося устанавливают автоинспекторы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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