2019-03-12T12:24:18+03:00
Общество

Инженер«Тверь Водоканала»стал лауреатом Всероссийского конкурса

В Москве в зале «Инженерной славы» состоялось торжественное награждение победителей XIXВсероссийского конкурса «Инженер года-2018».
Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ
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Ведущий инженер группы автоматизированных систем управления технологическими процессами ООО «Тверь Водоканал» Андрей БабуновВедущий инженер группы автоматизированных систем управления технологическими процессами ООО «Тверь Водоканал» Андрей Бабунов
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Ведущий инженер группы автоматизированных систем управления технологическими процессами ООО «Тверь Водоканал» Андрей Бабунов по итогам двух туров получил высшую награду конкурса – звание Лауреата.

Андрей Бабунов представлял на конкурсе проект «Автоматизация и диспетчеризации объектов водоснабжения и водоотведения ООО «Тверь Водоканал», разработкой и внедрением которого он занимается несколько лет. В рамках проекта осуществлено строительство системы водомерных узлов на водоводах; полная реконструкция электрооборудования на насосной станции Тверецкого возабора с установкой частотных преобразователей; замена насосов с преобразователями частоты на водопроводных станциях и насосов с GSM-информатором на канализационных станциях; реконструирована система диктующих точек и многое другое.

«Тверь Водоканал» - крупное и сложное по своей структуре предприятие, которое может стать местом реализации способностей для специалистов самого разного профиля. Техническая служба и производство, безусловно, составляют ядро водоканала. Здорово, что у нас есть люди, способные решать самые актуальные технические задачи в нашей сфере», - говорит и.о. генерального директора ООО «Тверь Водоканал» Василий Петухов.

Андрей Бабунов – высококвалифицированный специалист с более чем 25-летним опытом работы в коммунальной сфере. Он непосредственный разработчик и организатор внедрения на «Тверь Водоканале» автоматизированных систем управления технологическими процессами. По итогам Всероссийского конкурса ему вручены диплом, сертификат, серебряный знак «Профессиональный инженер России» и памятная медаль Лауреата.

ИСТОЧНИК KP.RU

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