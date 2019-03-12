Более 120 камер видеонаблюдения планируют установить в Твери в 2019 году

СЕГОДНЯ 08:42 2019-03-12T08:42:57+03:00

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В Тверской области продолжается внедрение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (АПК «Безопасный город»). Данная тема вошла в повестку рабочей встречи губернатора Игоря Рудени с руководителями силовых ведомств региона.

На первом этапе планируется установить в Твери дополнительные камеры видеонаблюдения. Всего их появится в городе более 120 штук. Ранее 28 видеокамер на пяти объектах были установлены в Центральном районе Твери. Кроме того, на территории региона работают 66 рубежей контроля системы фиксации нарушений ПДД.

В рамках второго этапа планируется создание комплекса средств автоматизации, который объединит все системы безопасности, в том числе систему энерго- и теплоснабжения, лесопожарного мониторинга, ГЛОНАСС и многие другие.

Еще один этапа – это масштабировать нововведения на муниципальные образования региона.

ИСТОЧНИК KP.RU