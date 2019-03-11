2019-03-11T17:17:59+03:00
Общество

В 2019 году в Тверской области сдать ЕГЭ планируют 65 выпускников с ограниченными возможностями здоровья

Для сдачи ЕГЭ таким участникам создаются необходимые материально-технические условия
Виктория ТУШКОВА
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Для сдачи ЕГЭ участникам с ограниченными возможностями здоровья создаются особые условия.Для сдачи ЕГЭ участникам с ограниченными возможностями здоровья создаются особые условия.Фото: Виктория ТУШКОВА
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Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья имеют право добровольно выбрать, в какой форме они будут проходить аттестацию после 11 класса – ЕГЭ или государственный выпускной экзамен. По статистике Рособрнадзора, которую приводит региональное минобразования, такие выпускники всё чаще выбирают ЕГЭ.

В Тверской области в 2019 году планируют сдавать ЕГЭ 65 жителей Верхневолжья с ограниченными возможностями здоровья.

- Для сдачи ЕГЭ таким участникам создаются необходимые материально-технические условия, обеспечивается возможность беспрепятственного доступа в аудитории, наличие специальных кресел, других приспособлений и технических средств, помощь ассистентов, - сообщает министерство образования Тверской области.

Для таких учеников также предусмотрены особые условия прохождения итогового сочинения в 9-м классе: они могут выполнить только те задания, которые им по силам. Например, участники с глубокими нарушениями зрения могли выполнить только вторую часть работы - монолог и диалог.

ИСТОЧНИК KP.RU

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