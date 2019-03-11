Стоматологическую помощь жителям Тверской области оказывают 614 врачей

СЕГОДНЯ 09:38 2019-03-11T09:38:45+03:00

Изменить размер текста: A A

В 2018 году в стоматологические государственные клиники и кабинеты Тверской области поступило более миллиона обращений. Приблизительно третью часть из них составляют первичные пациенты.

Стоматологическую помощь жителям региона оказывают 614 специалистов, среди которых детские стоматологи, стоматологи общей практики, стоматологи-терапевты, хирурги, ортопеды, ортодонты и зубные врачи.

В областном Минздраве рассказали, что показатели работы стоматологической службы региона в течение ряда лет стабильны и находятся на должном уровне. Но за последнее время выросло количество осложненного кариеса среди сельского населения.

На сегодняшних день одна из основных задач тверских стоматологов - повысить уровень стоматологического здоровья с минимальными экономическими затратами через массовую профилактическую работу. Связано это с тем, что жители региона перестали проходить профилактику стоматологических заболеваний и гигиены полости рта. А ведь только с ее помощью можно снизить риск заболеваемости.

Стоматологическая служба Тверской области представлена 10 поликлиниками для взрослых, одной детской стоматологической поликлиникой в Твери, стоматологической поликлиникой в составе Тверского медуниверситета, шести стоматологическими отделениями в составе городских больниц и ЦРБ, и еще 50 стоматологическими кабинетами. Зубопротезные отделения и кабинеты имеются в 34 лечебно-профилактических медицинских организациях. Работают также десятки частных клиник и кабинетов.

Стационарную стоматологическую помощь взрослые жители региона могут получить в челюстно-лицевом отделении больницы №1 Твери, а дети – в областной детской больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU