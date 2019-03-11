2019-03-11T08:06:09+03:00
Общество

Десятки домов вновь останутся без света на этой неделе в Твери

В городе продолжаются плановые работы энергетиков
Виктория ЖУКОВА
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Электроэнергию будут отключать днемЭлектроэнергию будут отключать днемФото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА
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В Твери начинается очередной этап дневных отключений электроэнергии. Это вынужденная мера, чтобы энергетики могли безопасно провести планово-предупредительные работы, которые запланированы с 11 по 15 марта. В зоне отключения все районы города.

В понедельник, 11 марта без света останутся жители Московского, Пролетарского и Заволжского районов. С 09:00 до 16:00 электричество отключат в отдельных домах на улицах: Маяковского, Туполева, Розы Люксембург, Белинского, Луговая, Тургенева, Трудовая, Загородная, Южная, Народная, Глинки, Дальняя, Восточная, Конечная, Лизы Чайкиной, Бобкова, Коробкова, Маслова, Арсения Степанова, 2-я, 3-я и 4-я Интернациональная, а также на проспекте Ленина. А на улице Маршала Конева света не будет еще с 09:30 до 12:00.

В Заволжском и Пролетарском районах работы будут проходить в течение всей недели, в Московском – в понедельник и среду, а в Центральном – во вторник и четверг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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